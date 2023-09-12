العمل: دورات تدريبية مجانية للفتيات.. وندوة عن المساواة بين الجنسين بالوادي الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، ندوة توعوية تحت عنوان "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً والقضاء على التمييز والعنف ورعاية وحماية الأطفال".

أضافت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن الندوة عقدت بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح لعدد 21 عامل وعاملة، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 15 متدربة بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة بمركز الداخلة.

وأشارت الوزارة أن ذلك يأتي، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاُ ومهنتك مستقبلك لتدريب الشباب؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات؛ لتأهيلهم لدخول سوق العمل، او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم، وكذلك تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية فيما يخص الحقوق والواجبات التى كفلها لـ طرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، تنظيم المديرية سلسلة من ندوات التوعية للعمال حول أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتثقيف الشباب والفتيات، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصادياً، والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة (إدارة شئون المرأة) بالوزارة .

ولفت إلى أن هذه الندوات، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ، ومشيراً إلى أن المديرية توفر للشباب من الجنسين دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ويمكن للراغبين فى الحصول عليها التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابتة و إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة .