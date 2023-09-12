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رسمياً.. الحكومة تعلن إجازة المولد النبوي الشريف

08:47 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب - محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية.

ونص القرار على أن يوم 28 سبتمبر إجازة مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية المولد النبوي الشريف

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