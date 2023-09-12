4 حارات.. تفاصيل محور منشأة البكاري الجديد

الجيزة - أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد، أن محور منشأة البكاري الجديد، الجاري تنفيذه بطول ٤،٥ كم بدءًا من الطريق الدائري نطاق منطقة المنشية وحتى طريق المريوطية بنطاق مدينة كرداسة، يعد شريانًا مروريًا هامًا حيث سيساهم في ربط الحركة مع العديد من المحاور المرورية وعلى رأسها محاور 26 يوليو وصفط اللبن وناهيا والمهندس شريف أسماعيل (الطريق الأبيض) وعمرو بن العاص مما سيحقق نقلة نوعية ويسهم في تحسين الحركة المرورية المارة بين مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وطريق مصر إسكندرية الصحراوي وقطاعات الطريق الدائري بالتزامن مع الثورة التنموية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية.

وقال راشد - خلال تفقده اليوم، مراحل العمل بالمحور - إن الطريق سيضم 4 حارات مرورية، وسيتم تدعيمه بعدد من الأنفاق الحضارية لتسهيل عبور المواطنين من قاطني المناطق المار بها في حرم آمن.

ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنفذة والانتهاء من إصدار تصاريح الحفر اللازمة للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال رفع المخلفات الموجودة على جانبي الطريق الدائري بنطاق منطقة المنشية، موجهًا الشركات القائمة على تنفيذ محور عمرو بن العاص بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال تنفيذ المحور.

ووجه المحافظ كذلك، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع حي الهرم بسرعة الانتهاء من رفع المخلفات الموجودة بالمنطقة مع المتابعة اليومية لرفع مستوى النظافة بالأنفاق الموجودة أسفل الطريق الدائري.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة كرداسة، بدراسة إمكانية الاستعانة بشركات نظافة بعدد من القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوى النظافة بالمدينة.

واستمع محافظ الجيزة، خلال جولته، إلى عدد من مطالب المواطنين، موجهًا المختصين بسرعة حلها.

رافق محافظ الجيزة، خلال جولته، شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وثائر الجندي مدير التفتيش المالي والإداري، ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية وكرداسة، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

من جهة أخرى، تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، عددًا من شكاوي قاطني حي العمرانية لتضررهم من مقهى بشارع عدوي سليم أمام شارع كمال منصور لتعديه على حرم الطريق بوضع كراسي مما يعرقل الحركة المرورية بالشارع.

كما تلقت محافظة الجيزة، شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع المزلقان بالعمرانية الشرقية يتضرر من انتظار سيارات الخشب أمام العقار القاطن به مما يتسبب في صعوبة الدخول والخروج لمنزله.

وعلى الفور، كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، حي العمرانية بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ لبحث الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة التواجد الميداني للتصدي لكافة أشكال التعدي وللعمل على حل أي شكاوي تواجه المواطنين للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، قام حي العمرانية بشن حملة مكبرة أسفرت عن رفع كافة التعديات والاشغالات الموجودة بنهر بالشارع وتم ايداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع تكرار ذلك مجددًا.