قرار جمهوري بالحداد 3 أيام على أرواح ضحايا ليبيا والمغرب

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 286 لسنة 2023 بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية التى ضربت دولتي المغرب وليبيا الشقيقتين.

يأتي وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.