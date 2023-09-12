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"الثقافة": تعليق الأنشطة 3 أيام حدادًا على ضحايا ليبيا والمغرب

06:02 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

وزارة الثقافة

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كتب- محمد عاطف:

أعلنت وزارة الثقافة تعليق كافة أنشطتها الفنية، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا الكارثتين الطبيعيتين في ليبيا والمغرب.

ووجهت نيفين الكيلاني، القطاعات التابعة للوزارة، بوقف جميع الأنشطة، والتي كان من المقرر إقامتها من اليوم الثلاثاء حتى بعد غد الخميس.

وقدمت وزيرة الثقافة، خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال، ولضحايا الإعصار في ليبيا، مُعربة عن رجائها بالشفاء العاجل للمصابين بالبلدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

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وزارة الثقافة وزارة الثقافة تعلن الحداد الحداد على ضحايا ليبيا والمغرب تعليق كافة الأنشطة الفنية بالثقافة

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