سفير اليابان يزور برنامج الأرز المصري ويفتتح معمل الجايكا بمحطة بحوث سخا

كتب- أحمد السعداوي:

قال د.علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان بالقاهرة، يرافقه القنصل الياباني والملحق الاقتصادي ومدير منظمة الجايكا بالقاهرة، قاموا اليوم الثلاثاء، بزيارة مركز البحوث والتدريب بالأرز بسخا؛ لافتتاح المعمل الذي تم إهداؤه من الجايكا.

يأتي ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

وكان في استقبالهم د.عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، حيث تم عمل ورشة عمل ومعرض لأهم أصناف الأرز، وعرض آليات وإنجازات التعاون بين الجانبين.

وقام هيروشي بافتتاح المعمل، ثم زيارة البرنامج البحثي بالمزرعة البحثية؛ للتعرف على أحدث إنجازات قسم بحوث الأرز.

وأشاد السفير والوفد المرافق له بإنجازات قسم بحوث الأرز والتعاون المشترك بين البلدين والاستعداد لمزيد من التعاون في الفترة المقبلة؛ خصوصًا مجال تدريب الأشقاء من الدول الإفريقية بمصر.

حضر الزيارة المهندسة سهير الحفني مدير المركز المصري الدولي للزراعة، ووكلاء معهد المحاصيل د.مجاهد عمار وكيل المعهد للبحوث، ود.خالد جاد وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، ود.إسماعيل الرفاعي رئيس قسم بحوث الأرز، والدكتور محمد عطوة مدير محطة بحوث سخا، والدكتور تامر فاروق منسق التعاون مع الجايكا، ورؤساء المكونات من قسم بحوث الأرز.