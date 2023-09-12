إنفوجراف وفيديو| "الزراعة في كل مصر -110".. أنشطة المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

العاصفة دانيال في مصر.. بيان من الري بشأن حالة الشواطئ في مطروح

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد رقم ١١٠ من إصدار "الزراعة في كل مصر"؛ بالإنفوجراف والفيديو.

ويوضح العدد الجديد الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من ٥ إلى ١١ سبتمبر الجاري.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة علاجية بمركز ومدينة العياط، لدعم المربين، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية للتوعية بأهمية تحصين الماشية، وكثفت المديرية الحملات الرقابية على الأسواق؛ حيث تم ضبط 6 أطنان و966 كجم لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحومًا ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على المحاصيل الصيفية والصوب الزراعية والاطمئنان على محصول الذرة في موسم الحصاد، ودعم المزارعين بأهم التوصيات الواجب مراعاتها خلال شهر سبتمبر.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية قافلة زراعية بمركز منوف، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، واستهدفت المهندسين الزراعيين والرائدات الريفيات، وتم إزالة (35) حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وتنفيذ يوم حقل لمحصول القطن بمركزي قويسنا وبركة السبع، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث القطن.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بقرية سنتماي مركز سيدي غازي، وتم علاج ٨٥٠ طائرًا متنوعًا، ورش وتجريع ٧٥٠ رأس ماشية و٥٠ حالة تناسليات و٣٥ حالة باطنة وجراحة وعقد ندوات إرشادية حول أهمية التحصين والتأمين على الماشية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، وتم المرور على الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية بمركز طلخا.

وشنت مديرية الطب البيطري حملات للتفتيش على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم؛ حيث تم ضبط 500 كجم مذبوحات خارج المجازر الحكومية وقطع دجاج ولحوم مفرومة ومصنعات غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات لضبط أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظة؛ حيث تم ضبط ١٥٥٠ كجم تقريباً لحومًا ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إجراء الفحص لـ (٢٠٠٠) رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص (١٥٠٥) رؤوس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتم الانتهاء من تحصين ٥١١ ألفًا و٥١٠ رؤوس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية المرور على الجمعيات الزراعية؛ حيث تم المرور على جمعية السيوف، لمتابعة الأعمال بها، فضلًا عن المرور على زراعات الذرة.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح قافلة بيطرية مجانية بقرية الجلالة التابعة لإدارة الضبعة البيطرية، لدعم المربين، وتقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج والتوعية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول الأرز بمنطقة سهل الطينة، كما تم عقد ندوة حقلية حول محصول القطن بقطاع شباب الخريجين، وتم المرور على المحاصيل الصيفية، فضلًا عن متابعة أعمال المكافحة الدورية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات الأرز والقطن بنواحي المحافظة، ونظمت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع معهد التناسليات الحيوانية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الماشية، ومعهد صحة الحيوان، ومعهد الإنتاج الحيواني، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية، ثانية قوافلها البيطرية بعزبة الجبايلة التابعة لمركز البطيخ بدمياط، لخدمة المربين بالمنطقة.

واستقبلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء رئيسَ الإدارة المركزية للتشجير، وتفقد الغابة الخشبية بالطور، وتم استقبال خبير التنمية الريفية بمنظمة الفاو، في إطار متابعة أعمال مشروع تعزيز سبل العيش المستدام لأهالي وأبناء سيناء، ووفرت جمعية نويبع الزراعية شتلات متنوعة من الخضر، للمزارعين بأسعار مخفضة.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم استمرار حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية؛ حيث تم إزالة فورية لحالة تعدٍّ على الأراضي بقرية الكعابي الجديدة بحوض العصابة.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر الانتهاء من تحصين 46 ألفًا و500 رأس ماشية ضد مرضَي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تمت عملية التحصين باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل قرى ونجوع ومدن المحافظة.