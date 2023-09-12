خاص| "الكهرباء" تنجح في إعادة مهمات "عدادات ذكية" مسروقة بـ35 مليون جنيه -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

قامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة المهندس سامي أبو وردة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والجهات الأمنية والرقابية والأجهزة الشرطية بمحافظة الإسماعيلية، على مدار الأسبوع الماضي، بفتح تحقيقات موسعة وتحريات والاستماع إلى شهادات بعض العاملين بالشركة عقب اكتشاف واقعة سرقة مهمات مشروع العدادات الذكية، التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، من داخل مبنى التحكم التبادلي فجأة.

وبلغت قيمة المهمات والأجهزة الذكية المسروقة، حسب معلومات خاصة لـ"مصراوي"، ما يقرب من ٣٥ مليون جنيه؛ إلا أنه بفضل تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة تم التوصل إلى الحقيقة الدامغة ومعرفة المتورط الحقيقي في ارتكاب الواقعة، بمساعدة جهات خارجية.

وأكد المصدر أن المبرمج المسؤول عن استلام المهمات والأجهزة المتعلقة بالمشروع اعترف بارتكاب جريمة سرقة والاستيلاء على المهمات وبيعها لأحد الأشخاص مقابل حصوله على ٦٥٠ ألف جنيه.

وتوصلت التحريات والمعلومات إلى قيام الشخص الذي قام بشراء الأجهزة ببيعها لشركة قطاع خاص بمبلغ ٢ مليون و٣٥٠ ألف جنيه.

وبلغت قيمة كل السيرفرات والأجهزة الذكية، حاليًّا، حسب المصدر، ما يقرب من ٩٠ مليون جنيه بعد زيادة الأسعار، منوهًا بأنه يصعب التلاعب فيها عند استخدامها خارج المنظومة؛ كونها تحمل "باركود" مثل أجهزة "الآيفون"، فلا أحد يستطيع تشغيلها سوى مالكها أو صاحب الهاتف، حسب وصفه.

وأكد المصدر أن جهودًا مكثفة من قِبل الشركة القابضة لكهرباء مصر تم بذلها بإشراف ومتابعة من الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، وحضور المحاسبة صفاء عبد الرحمن رئيس قطاع النظم بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وفريقها المعاون، الذين أسهموا بمعاونة الأجهزة الرقابية والشرطية في اكتشاف الواقعة ومرتكبها.