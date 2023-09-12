وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن الفريق أول مـحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثانى الميداني والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثاني الميداني للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكى عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى الراقي لكافة العناصر المنفذة للمشروع، مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.

وفى سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من مقاتلي الجيش الثاني الميداني؛ حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذلونه لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثانى الميداني في حماية الوطن وصون مقدراته، مشيدًا بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.

وأدار الفريق أول محمد زكى حوارا مع رجال الجيش الثاني الميداني استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معرباً عن سعادته لما لمسه من وعي وفهم صحيح لمتطلبات المرحلة، فضلًا عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الثاني الميداني.​