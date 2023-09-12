الأوبرا تعلق أنشطتها تضامنا مع ضحايا الكارثة الإنسانية فى المغرب وليبيا
كتب- محمد شاكر:
أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، تعليق الأنشطة الفنية والثقافية على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة ثلاثة أيام.
وبحسب بيان، يأتي ذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر وحتى غروب شمس الخميس 14 سبتمبر.
يأتي هذا القرار تنفيذا لإعلان الدولة المصرية الحداد تضامنا مع الأشقاء فى المغرب وليبيا، ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.
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