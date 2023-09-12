جيشنا قادر وقوي.. أول توجيه للسيسي بشأن مساعدة الأشقاء في ليبيا والمغرب

كتب- محمد سامي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا، عقب كارثتي الزلزال وعاصفة دانيال.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن حجم الضرر في ليبيا كبير ويحتاج إلى التكاتف معًا في تلك الظروف الصعبة، مؤكدًا الثقة في قدرات القوات المسلحة والشعب المصري في الوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا.

وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًّا وبحرًّا للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماعه المنعقد مع قادة القوات المسلحة لتقديم المساعدات للأشقاء في ليبيا والمغرب، أن هناك 7 طائرات سيتم تحريكها الآن، وبالنسبة إلى ليبيا أتصور أننا محتاجون إلى أن نقدم الإعانة، لأن حجم الضرر الناجم عن الفيضانات ضخم جدًّا، والمعلومات الواردة تحتاج إلى تحركنا بكل القدرات، وقدرات الجيش قوية وقادرة.