رئيس الوزراء يطلق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي بمصر
كتب- محمد نصار:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي لتكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والممولين والمطورين.
وقال رئيس الوزراء إن المنصة توفر معلومات بفرص الاستثمار وحوافز دعم الأنشطة المستهدفة، كما توفر اتصال مباشر مع وزارة البيئة والمستثمرين.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر.
وأكد مدبولي، إن مصر مهتمة بإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في قضية مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية.
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