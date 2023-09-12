السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جواً وبحراً للأشقاء فى ليبيا والمغ
كتب - محمد سامي:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلتقى صباح اليوم بعدد من قادة القوات المسلحة.
ووجه الرئيس السيسي، القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، كما أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للمتضررين في ليبيا والمغرب.
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