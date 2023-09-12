الرئيس السيسي يلتقي صباح اليوم بعدد من قادة القوات المسلحة

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الثلاثاء، بعدد من قادة القوات المسلحة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.