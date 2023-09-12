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الرئيس السيسي يلتقي صباح اليوم بعدد من قادة القوات المسلحة

09:12 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الثلاثاء، بعدد من قادة القوات المسلحة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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