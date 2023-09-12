"نقيب السياحيين": العلمين نقطة محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن الدولة نجحت في افتتاح مدينة العلمين الجديد بشكل يليق بها، وتم إنشائها وفق آخر وأحدث متطلبات البناء الحديث لمدن الجيل الجديد بالعالم، وميلادها يشبه نفس ميلاد "شرم الشيخ" عندما احتضنتها القيادة السياسية، وهو نفس ما يحدث بـ العلمين الجديدة باستقبال عدد من الملوك والرؤساء، وإقامة المهرجانات بمختلف أنواعها، والكم الكبير من السياحة خاصة العربية.

وأضاف "حلقة" خلال حوار تليفزيوني ببرنامج "صباح مي"، أنه لا يوجد شك بأن النجاح الذي شهدته العلمين، والمستوى الخاص بها، والمنشأت، سوف يساعد على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات وليس السياحي فقط، بل الرياضية والثقافية وغيرها، والمدينة متكاملة ونجاحها أمام العالم هو أحد أهم محفزات الاستثمار بالقطاع السياحي، خاصة بالفنادق والمطاعم السياحية، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، والاستفادة من الساحل الشمالي من خلال مدينة العلمين، باعتبارها مدينة سياحية طوال العام.

وأوضح نقيب السياحيين، أن مصر تشهد خلال السنوات الأخيرة تنمية عمرانية، ومدن سياحية، وزيادة الطرق الآمنة، والمطارات الجديدة التي تساعد على حركة النقل في زمن قياسي من مدينة إلى أخرى وهو ما يساعد على رحلات "اليوم الواحد أو الأوفر داي"، وإحياء رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة التجلي الأعظم بسانت كاترين، وافتتاح المتحف المصري الكبير وما يضيفه من حركة سياحية كبيرة، وأن المستقبل السياحي بمصر، سوف يساعد على التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتضع مصر على مكانة تستحقها بين الدول السياحية خاصة دول حوض البحر المتوسط.

وأشار إلى أن، سياحة اليخوت كانت مظلومة خلال الفترة السابقة لأن اليخت كان يستغرق من 15 إلى 30 يوم للحصول على ترخيص للوصول إلى مصر، ولكن بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسهيله الحصول على التراخيص، يُعد سابقة تاريخية لتنشيط سياحة اليخوت، وأن وزارة النقل أعطت الحرية لليخوت بالدخول للموانئ المصرية حسب اختيارها، وتسعيره موحدة، وحرية التحرك والمغادرة من أي ميناء يحتاجها اليخوت، ووجود نظام إلكتروني يسمح بتسجيل بيانات المركب والعاملين به والركاب، ما أدى إلى وجود تنظيم للعملية، وهو ما يساعد في تنشيط هذا النوع من السياحة خلال الفترة المقبلة، وزيادة الإنفاق.، خاصة وأن مصر تشهد خلال الفترة الأخيرة طلبات متزايدة من اليخوت الأجنبية.