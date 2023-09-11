نائب رئيس "أمن الدولة" الأسبق: أحداث ١١ سبتمبر شجعت على تنفيذ عمليات إرهابية فردية

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- هاني رجب:

قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إنَّ أحداث ١١ سبتمبر أعطت شبه تصريح لأي مجموعة أو فرد أن ينفذ عملًا إرهابيًّا.

وأضاف "علام" في تصريح خاص لـ"مصراوي": لأنه عندما يحدث هجمات مثل أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أكبر دولة في العالم وأكبر جهاز أمن في العالم بإمكاناتها خصوصًا في مكافحة الإرهاب، يعطي مساحة لأي جماعة أن تنفذ أعمالًا إرهابية، لذلك لاحظنا أن مجموعات قليلة نفذ عمليات عن طريق فرد أو اثنين.

واعتبر أن أحداث سبتمبر شجعت على تنفيذ عمليات حتى وإن كانت فردية.

ويشهد اليوم الاثنين، الذكرى ال٢٢ لهجمات ١١ سبتمبر في أمريكا والتي راح على إثرها آلاف القتلى والمصابين، والذي يعتبر من أكثر الأحداث تأثيرًا في أمريكا والعالم أجمع.