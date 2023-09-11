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مايا مرسي تشكر وزير العدل لدعمه ملف تمكين المرأة في الهيئات القضائية

09:56 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة

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كتبت- نور العمروسي:
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى القاضية حسناء شعبان عبدالله لندبها لرئاسة محكمة القاهرة الإقتصادية والقاضية رشا محمود منصور لندبها لرئاسة محكمة حلوان الإبتدائي، وذلك ضمن الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الإبتدائية.

وأعربت مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار مؤكدة أنه مكتسب جديد في ملف المرأة والهيئات القضائية ويعكس نجاح تجربة القاضيات وكفاءتهن.

وقالت: "القاضيات المصريات على منصة القضاء يثبتن كل يوم نجاحات تفتح الباب لأجيال وأجيال"، وعبرت عن خالص تمنياتها للقاضيات بدوام النجاح والتوفيق.

وقدمت رئيسة المجلس، خالص الشكر والتقدير إلى المستشار عمر مروان وزير العدل والقاضي حسني عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى لدعمهم الدائم والمتواصل لملف تمكين المرأة المصرية في الهيئات القضائية.

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف قد وافق على الحركة القضائية التي أرسلها وزير العدل المستشار عمر مروان بتجديد ندب القضاء لرئاسة المحاكم الابتدائية ورئاسة محاكم أخرى غير التي يترأسونها وندب جدد لرئاسة المحاكم الإبتدائية خلال العام القاضي 2023/2024.

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مايا مرسي عمر مروان الهيئات القضائية

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