"اياتا": قطاع الطيران يواصل دعم جهود الإغاثة في المغرب

كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، قيام قطاع الطيران المدني بدور مهم في توصيل المساعدات الإنسانية إلى المغرب بأسرع وقت، ضمن جهود الإغاثة الدولية عقب الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب مؤخراً ودمر أجزاء كبيرة من البلاد وأودى بحياة وإصابة آلاف.



وأعرب كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط عن تعازي قطاع الطيران للشعب المغربي، وقال: "يقف اليوم العالم أجمع مع الشعب المغربي في مصابهم جراء هذه الكارثة الإنسانية ، وأتقدم باسم شركات الطيران الأعضاء في "اياتا" بتعازينا القلبية إلى المغرب ، كما نشيد بالجهود الدؤوبة التي تقوم بها فرق الإنقاذ والدور الهام الذي يقوم به قطاع الطيران في تسهيل ودعم عمليات الإغاثة إلى المتضررين".



وأضاف "العوضي"، أن دول مثل التشيك وقطر والسعودية وإسبانيا والإمارات والمملكة المتحدة تقوم بتسيير رحلات جوية لنقل المساعدات الإغاثية من إمدادات وفرق طبية وكوادر متخصصة إلى المناطق المتضررة لتسريع عمليات الاستجابة الإنسانية.



وأشار إلى أن ما تقوم به شركات الطيران لدعم جهود الإنقاذ والعمليات الإنسانية، تتعاون "إياتا" مع الجهات الفاعلة في المغرب لضمان استمرارية عمليات الدعم التي يقوم بها القطاع.