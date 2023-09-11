بالصور.. مؤسسة أولادنا تنظم ورشتين لفن الأورجامي والأقنعة

كتب- محمد شاكر:

نظمت مؤسسة أولادنا ورشة فن الأورجامي «طي الورق»، بمشاركة عدد كبير من أصحاب القدرات الخاصة، وقدمتها الفنانة هبة عاطف، التي أشادت بمستوى نتاج الورشة.

كما تم تنظيم ورشة أخرى لرسم الأقنعة وقدمتها الفنانة المدربة داليا خليفة، وشارك بها مواهب أولادنا من ذوي القدرات الخاصة في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

وذلك ضمن الاستعداد لفعاليات الدورة السابعة لملتقى أولادنا والذي ينطلق يوم ٢٢ سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن الملتقى هذا العام يكرم 5 شخصيات هم الفنانة سميرة أحمد، عن ريادتها فى تسليط الضوء على نماذج من ذوي القدرات الخاصة بدورها فى فيلم الخرساء، مصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر فى فيلم ابن حلال، الطفل الهندى راجا أحد رموز التحدى والنجاح لذوي القدرات الخاصة وتنطلق مساء الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الأوبرا الكبير .

تحمل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب افريقيا، ايطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، اوكرانيا، المانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، اسواتينا، نيجيريا، اليمن، فلسطين.

وتضم فعالياتها عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.

