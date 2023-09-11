العاصفة دانيال.. الأرصاد: انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى
(مصراوي):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورًا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال.
وأضافت في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا".
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