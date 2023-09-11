بعد وصول العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار وجود الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وفقاً لآخر صور التقطتها الأقمار الصناعية.

وأضافت الأرصاد في بيان الإثنين، أن الرمال المثارة تتقدم الآن على مناطق من القاهرة الكبري، يصاحبها انخفاض في مستوي الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة، أنه وفقاً لمحطات الرصد التابعة لها، تنخفض الرؤية الأفقية الآن وتسجل على القاهرة الكبري 4000 متر، والإسكندرية 500 متر.

وأشارت الأرصاد، إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً.

يذكر أن الأرصاد كانت قد أعلنت وصول العاصفة "دانيال" إلى الأراضي المصرية اليوم، بعد وصولها أمس الأراضي "الليبية".