بسبب العاصفة دانيال.. الصحة توجه نصائح للمواطنين وتحذر مرضى الحساسية



كتب- محمد أبو بكر:

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

وأضاف "عبدالغفار" في بيان اليوم الإثنين، أنه يجب على مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية القيام بالآتي:

- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

- ضرورة إرتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنباً لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقاً لإرشادات الطبيبة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها، أنه حال الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية، يجب استشارة الطبيب المختص.

يذكر أن موجة من الطقس المتقلب ضربت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، تزامنًا مع وصول العاصفة دانيال إلى شواطئ المحافظة الساحلية.

وتراجع مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير على شاطئ الإسكندرية ظهر اليوم الاثنين، مع وجود رياح محملة بالأتربة تضرب سواحل المحافظة.