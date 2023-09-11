وزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر يبحثان إنشاء مبنى صديق للبيئة بمطار الغردقة

كتب- محمد عبيد:

أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أهمية إعداد دراسة بيئية لتقييم مشروع إنشاء مبنى جديد بمطار الغردقة الدولي، لأنه يسهم في الوقوف على منهجية الاعتبارات البيئية وآليات تطبيق الاستدامة في مشروعات تطوير المطارات المصرية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية البيئية والهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية وفقًا لرؤية مصر المستقبلية 2030 وأهداف التنمية الشاملة التي تتبناها وزارة الطيران المدني في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة، كأول جلسة من نوعها يتم تنفيذها على مستوى وزاري، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات محافظة البحر الأحمر ومسئولي وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة من مختلف القطاعات الحكومية ونواب مجلسي النواب والشيوخ وكبار رجال الأعمال وممثلي الجهات المعنية والمحليات وغرف المنشآت السياحية وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة البيئية.

وهدفت الجلسة التشاورية إلى مناقشة البنود المتعلقة بدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع الجديد ومناقشة الموضوعات المرتبطة ببنود الدراسة وشرح التأثيرات البيئية الإيجابية المحتملة للمطار وكيفية الحد منها.

وأكد الوزير أن اللقاء يعد فرصة حقيقة ومؤشر واقعي على التعاون المثمر والتنسيق المتكامل بين وزارة الطيران المدني وجميع مؤسسات الدولة وهو ما يعكس تكامل الجهود الفعالة المبذولة في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد الطيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أهمية المشروع الذي يأتي ضمن الأهداف التنموية التي يستهدفون تحقيقها من خلال مشروعات التطوير في مختلف مواقع العمل؛ موضحًا أهمية مطار الغردقة الدولي والموقع اللوجستي المتميز للمطار كأحد أهم المطارات المصرية السياحية، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم تهدف إلى تقييم الدراسات المبدئية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية المتوقع الوصول إليها في ضوء توجهات الدولة المصرية من أجل تحقيق الاستدامة والاهتمام بالمشروعات الخضراء صديقة البيئة.

وشهدت الفعاليات تقديم عرض توضيحي من المهندس ياسر إبراهيم، مدير المشروع؛ تناول عرض الوصف الكامل للمشروع وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي ومناقشة بنود الدراسة وشرح التأثيرات البيئية المحتملة، وكيفية الحد منها، كما تم استعراض مؤشرات الدراسات المبدئية التي تمت من خلال الاستعانة باستشاري بيئي معتمد من داخل المنظومة وبمشاركة فريق عمل مؤهل وعلى أعلى المستويات المختصة بالقياسات البيئية؛ فضلا عن مناقشة التأثيرات السلبية المحتملة لظاهرة الاحتباس الحراري في ضوء تقييم الوضع الحالي والمستقبلي للمشروع والتأثيرات البيئية الحالية المحيطة للمشروع، فضلا عن توضيح الجدوى الاقتصادية المتوقعة من تنفيذه على أرض الواقع.

كما قدم الدكتور عمرو جمعة، استشاري الشركة المصرية للمطارات لشئون البيئة، عرضا توضيحيا أشار من خلاله إلى الإجراءات الداعمة للمشروع الجديد، موضحا أن دراسات المشروع قائمة على عدة محاور من أجل تحقيق الميزة التنافسية في ضوء دراسة سوق الطيران العالمي.