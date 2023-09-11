وزير الطيران: مطار العريش جاهز للتشغيل منتصف العام القادم

كتب- محمد عبيد:

صرح الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بأن التجديدات بمطار العريش بشمال سيناء سيتم الانتهاء منها منتصف 2024، ليكون المطار جاهز للتشغيل أمام الرحلات الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة الغردقة، على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.

وقال الفريق محمد عباسن، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر وخاصة المدن السياحية التي تم تجهيزها مؤخرا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن تطوير المطارات المصرية لتصبح مطارات بمواصفات عالمية، مجهزة بأحدث الأجهزة التي تجعل المطار لا يتوقف ثانية واحدة.​