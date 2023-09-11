وزير الطيران: مطار القاهرة يستوعب زيادة الركاب لـ10 سنوات قادمة
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كتب- محمد عبيد:
أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي حاليا تغطي التوقعات المستقبلية لسعة المسافرين لمدة 10 سنوات قادمة، وفقا للتوقعات العالمية لزيادة المسافرين والمقدرة 3.5% سنويا.
جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.
وقال الفريق محمد عباس حلمي، إن إنشاء مبنى ركاب رابع في مطار القاهرة، مازال قيد الدراسات للمشروع ولم تنتهٍ الشركة القابضة للمطارات منها بعد، مشيرا إلى أن طاقة المطار الاستيعابية حاليا تستوعب 28 مليون راكب، وبحسب إحصائية آخر عام استقبل المطار 20 مليون راكب خلال العام الجاري 2023.
وحول التساؤل عن التمويلات المخصصة للمشروع، أكد وزير الطيران أن الشركة القابضة للمطارات قادرة على توفير التسهيلات والتمويلات اللازمة لتطويرات المشروعات بالتعاون مع الشركاء.
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