لحظة وصول أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة
كتب- محمد عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي الجديد، قادما من ألمانيا على طائرة إحدى الشركات الأوروبية.
ويأتي ذلك تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم الجديد.
وذكرت وسائل إعلام دولية أن اللاعب الفرنسي اجتاز الكشف الطبي في ألمانيا، قبل أن يوقع بشكل رسمي على عقود انضمامه إلى الأهلي لمدة موسمين، بحيث يفعل الموسم الثاني، وفقًا لنسبة مشاركة اللاعب.
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