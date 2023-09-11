الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ

كتب- محمد سامي:

وقع اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

ويهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون البحثى المشترك بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفر الشيخ وتبادل الاستشارات الفنية والدراسات البحثية في مختلف المجالات العلمية وخاصة

بمجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة.

ويستهدف ذلك الإسهام في مواكبة التطور المتلاحق بمختلف المجالات العملية والبحثية، وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول قادة بالقوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ.​