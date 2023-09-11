يستوعب 7.5 مليون راكب.. تكنولوجيا جديدة لإنشاء مبنى صديق للبيئة بمطار الغردقة

كتب- محمد عبيد:

قال ياسر إبراهيم، مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، إن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، وإنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building، يعد سابقة من نوعها بالمطارات المصرية والإفريقية .

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال جلسة استماع وتشاور جماهيري، تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة إلى عدد من مختلف الطوائف الشعبية والدينية .

وأشار ياسر إبراهيم إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات خضراء، والمخطط يبدأ بتطوير مباني ركاب مطار الغردقة؛ لتحويله بالكامل إلى مطار صديق للبيئة، ستبدأ بإنشاء المبنى الجديد الصديق للبيئة.

وأوضح مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، أنه مخطط أن تكون سعة مبنى الركاب الجديد الصديق للبيئة 7.5 مليون راكب سنويًّا، بتجهيزات تكنولوجية عالية.

وكشف ياسر إبراهيم أن مطار الغردقة سوف يتم إنشاء صالات ترانزيت مجهزة به أسوة بالمطارات المحورية، وستتم أيضًا أعمال تطوير على مبنيَي الركاب الحاليين رقمَي 1 و2، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير حقل الطيران، وإنشاء موقف انتظار يسع مختلف طرازات الطائرات الكبيرة .

ونوه ياسر إبراهيم بأنه مخطط لمطار الغردقة إنشاءAirport city ، تشمل فندقًا عالميًّا ومناطق تجارية وترفيهية ومستشفى دولي ومنطقة لرجال الأعمال، بالإضافة إلى أنه سيتم البدء في مشروع ربط مباني الركاب من خلال قطار كهربائي .