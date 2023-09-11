مطلوب "توكيل عام".. حالة واحدة يجوز فيها تركيب عداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أوضحت هندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يأتي ذلك في إطار تساؤلات واستفسارات كثيرة طرحها وبحث عن إجابات شافية ووافية لها ملاك ومستأجرو الوحدات السكنية والمحلات؛ عن إمكانية التقدم لشركات توزيع الكهرباء، بطلب تركيب عدادات الإنارة عبر تفويض شخص آخر بتوكيل عام رسمي والمستندات المطلوبة.

حالة العداد القانوني

يجوز تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام، في حالة إذا كان العداد المقصود قانونيًّا، ولا يتطلب ذلك بالعداد الكودي، وأيضًا لا يجوز رفع العداد إلا بتوكيل خاص.

وقدم قسم الاشتراكات بإدارة الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، المستندات التي يجب أن يقدمها الشخص الراغب في تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام.

المستندات المطلوبة

1- مستند ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو المنشأة الصناعية أو التجارية.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر للمالك الراغب في تركيب العداد لها.

3- تقديم إيصال للمياه أو التليفون أو الغاز.

4- تقديم إيصال بـ50 جنيهًا.