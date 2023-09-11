وظيفة شاغرة بـ"المحطات المائية" بالكهرباء -الشروط والأوراق المطلوبة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي بدرجة مدير عام ربط 1500، وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة طبقًا للإعلان رقم 7 لسنة 2023.

وحددت الشركة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي من درجة مدير عام، وفقًا للإعلان رقم 7 لسنة 2023 كالتالي:

- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله.

- خبرة في مجال العمل مدة لا تقل من 15 سنة.

- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.

- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل حالة الترشح للتعيين بالشركة.

- على الراغبين في شغل إحدى الوظائف المشار إليها والمستوفين لشروط شغلها طبقًا لبطاقات الوصف وشروط الإعلان ولائحة نظام العاملين بالشركة، التقدم بطلب باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك والمتضمن البيانات الموضحة بعد، والذي يمكن الحصول عليه من قطاع الشؤون الإدارية والأفراد؛ وهي:

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

- بيان بحالة المتقدم الوظيفية معتمدًا من جهة عمله بالنسبة إلى العاملين من خارج الشركة، ويمكن الحصول عليه من قطاع الشؤون الإدارية والأفراد بالشركة.

- بيان عـن أبـرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الجهـة التـي عمـل بها مؤيدًا بالمستندات، واقتراحات تطوير العمل بالوحدة المتقدم لها بطلب شغل الوظيفة.

- تقدم الطلبات سالفة الذكر من أصل وعدد 1 صورة، على أن يراعي إعداده على الحاسب الآلي باليد، بقطاع الشؤون الإدارية والأفراد برئاسة الشركة، مرفقًا بها 2 صورة البطاقة الشخصية سارية العمل حتى تاريخه وعدد 4 صور شخصية.