أمطار رعدية ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من الإثنين إلى السبت 16 سبتمبر 2023.

وأكدت الهيئة أنه بداية من اليوم الإثنين 11 سبتمبر إلى الأربعاء 13 سبتمبر، يوجد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ على غرب البلاد وتمتد أيام ( الثلاثاء والأربعاء ( الى مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً ونشاط للرياح على بعض المناطق الإثنين 11 سبتمبر 2023.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة" أمطار متوسطة على مناطق من السلوم- مطروح - سيوه) تمتد خفيفة مساءً الى مناطق من الاسكندرية قد تكون غزيرة ورعدية احياناً قد تكون متوسطة أحيانا على فترات متقطعة. بنسبة حدوث (50% تقريبا).

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023:

- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (40% تقريبا) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأربعاء 13 سبتمبر 2023:

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث (40:30 % تقريبا) إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من الخميس 14 سبتمبر الى السبت 16 سبتمبر 2023

نشـاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.