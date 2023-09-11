بالمواعيد وعدد الأيام.. تعرف على الإجازات المتبقية من عام 2023



كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العاملون في مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاص بالبحث عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، إذ تكون إجازة مدفوعة الأجر.

ويقدم "مصراوي"، تفاصيل الإجازات المتبقية حتى نهاية العام 2023، خلال السطور الآتية :

ويتبقى خلال العام الحالي 2023، رصيد يومين فقط من أيام العطلات الرسمية تٌضاف إلى العطلات الرسمية الأسبوعية وعددها 8 أيام شهرياً.

ويأتي اليوم الأول من أيام الإجازات المتبقية عام 2023، إجازة عيد المولد النبوي الشريف والتي توافق، الأربعاء 27 سبتمبر، 12 من شهر ربيع الأول 1445.

فيما يكون اليوم الثاني من الإجازات الُمتبقية لعام 2023، إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق 6 أكتوبر.

ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء بكل عام، فإنه من المتوقع تأجيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023؛ لُتضم إلى إجازة يومي الجمعة والسبت.

أقربها المولد النبوي الشريف.. الإجازات المتبقية في 2023



إجازة رسمية.. موعد المولد النبوي الشريف 2023



