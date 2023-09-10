الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يٌعزي المغرب في ضحايا الزلزال



كتب- محمد أبو بكر:

قدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، وجميع المنظمات النقابية التابعة له، في بيان له، دعمهم الكامل وتضامنهم مع المملكة المغربية، في ضوء الزلزال المدمر الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، ليخلف وراءه عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين.

كما قدم مجلس إدارة الاتحاد العام، أحر التعازي إلى الشعب المغربي الشقيق، معبراً عن تعاطفه العميق مع كل من فقد أحباءه وأصيب بهذه الكارثة الطبيعية.

وقال عمال مصر في بيانهم: (إننا نشعر بألمكم ونقف إلى جانبكم خلال هذا الموقف العصيب، مؤكدين ثقتنا الكبيرة في قدرة المملكة المغربية حكومة وشعبا وعمالا على تجاوز هذه المحنة وإعادة بناء ما خلفته الآثار المدمرة لهذا الحادث المأساوي).

وعبر البيان أيضًا عن تضامن عمال مصر الكامل مع عمال وشعب المغرب، مؤكدين قدرتهم على تجاوز هذا الموقف العصيب والتعافي منه سريعا.