حدث في 8 ساعات| السيسي يزور ضريح غاندي بالهند.. وأمطار رعدية في هذا التوقيت

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ضريح مَهَتمة غاندي، على هامش قمة مجموعة العشرين بالهند.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يزور ضريح غاندي بالهند

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضريح مَهَتمة غاندي، صباح اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين بالهند.

ومَهَتمة غاندي هو السياسي البارز والزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند.

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25‎% تخفيضا.. مصر للطيران تطرح أحدث عروضها الترويجية للسفر

أعلنت شركة مصر للطيران عن طرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال تخفيض يصل إلى 25% على تذاكر السفر المصدرة، والتي تبدأ من داخل مصر إلى نقاط شبكة الشركة الدولية في حال قيام المسافرين بشراء التذاكر من 10 سبتمبر وحتي 30 سبتمبر الحالي، على أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر المقبل.

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رواتب مجزية وتأمين صحي واجتماعي.. "العمل" توفر 550 فرصة عمل بهذه المحافظة

كشفت وزارة العمل في بيان الأحد، تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال وجمعية الطفولة والتنمية.

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أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. أين وصلت العاصفة دانيال الآن؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وصول العاصفة "دانيال" إلى السواحل الليبية مع التأثير عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

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أحدث صور لمحطة قطارات الصعيد في بشتيل وموعد تشغيلها

تكثف وزارة النقل جهودها للانتهاء من تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة لتكون مستعدة للافتتاح الرئاسي والتشغيل الرسمي لها.

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تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني.. الجامعات والأكاديميات والمعاهد المعتمدة في مصر

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وذلك تزامنًا مع استئناف أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023، لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني.

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كفاءة قتالية عالية.. رئيس الأركان يتفقد إحدى المراحل التدريبية بالمنطقة المركزية العسكرية

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود؛ الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

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أمطار رعدية ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ 6 أيام بداية من الأحد ١٠ سبتمبر، إلى الجمعة ١٥ سبتمبر، على جميع أنحاء البلاد.

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