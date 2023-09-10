"القومي للسينما" يفتح باب تلقي الأفلام للمشاركة بملتقى "رؤية" لسينما الشباب

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قال مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما الدكتور خالد عبد الجليل، إن المركز القومي للسينما قام بفتح باب تقديم الأفلام للمشاركة بالدورة الخامسة لملتقى "رؤية" لسينما الشباب، الذي ينظمه المركز القومي للسينما سنويا.

وأوضح الدكتور خالد عبد الجليل- في بيان، أصدره المركز القومي للسينما، اليوم الأحد، أنه تشارك بالملتقى الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية من إنتاج ذاتي أو مشاريع تخرج الجامعات والأكاديميات المصرية المختلفة، على أن تكون سنة الإنتاج 2022-2023، حيث يشمل الملتقى 3 مسابقات هي مسابقة الفيلم التسجيلي حتى 30 ق، مسابقة الفليم الروائي القصير حتى 15 ق، ومسابقة الفيلم الروائي القصير حتى 30 ق.

ونوه بأن ملتقى "رؤية" لسينما الشباب شارك بدورته الأولى 36 فيلما قصيرا وتسجيليا، وشارك بالدورة الثانية 30 فيلما قصيرا وتسجيليا، وشارك بالدورة الثالثة 24 فيلما، وشارك بالدورة الرابعة 28 فيلما، وحاز على جوائز الدورة الرابعة، والتي أقيمت بأغسطس 2022، فيلم "باب الدنيا" إخراج عبد الرحمن محمود وإنتاج هالة القوصي في فئة أفضل فيلم تسجيلي، وفيلم "باب الدنيا" إخراج مراد مصطفى وإنتاج شريف البنداري في فئة أفضل فيلم روائي قصير حتى 30 ق، وفيلم "آخر يوم" إخراج وإنتاج أحمد دحروج.

من جانبها.. أشارت مديرة الملتقى صفاء مراد إلى أنه جارٍ تلقي الأفلام من خلال الرابط التالي: اضغط هنا