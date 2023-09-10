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الجيزة تسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج غدًا

03:32 م الأحد 10 سبتمبر 2023

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة تنظيم احتفالية كبرى لتسليم ٤٠ فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية؛ غدًا الاثنين، للتيسير عليهن ومساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن؛ لتجهيز منزل الزوجية وإدخال الفرحة على قلوبهن، في إطار مبادرة "هنكمل فرحتهم"، بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف أحياء ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في العديد من المجالات، لافتًا إلى دور المجتمع المدني في خدمة المجتمع والتعاون مع الجهاز التنفيذي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن المحافظ التعاون المثمر مع مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية، في دعم جهود المحافظة والوقوف بجانب الأسر الأولي بالرعاية وأبناء المحافظة، لافتاً إلى زيادة التعاون لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح أن الحالات المستفيدة، يتم اختيارهن في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي ينفذها فريق متخصص من مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع المؤسسة لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها .

سوق مصراوى

محافظة الجيزة تسليم أجهزة كهربائية فتيات مقبلة علي الزواج

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