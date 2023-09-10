"صناعة الشيوخ": مصر بقيادة السيسي تمتلك رؤية ثاقبة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

كتب- نشأت علي:

قال المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجموعة قمة العشرين بالهند، أكدت حقيقة في غاية الأهمية؛ تتمثل في أن مصر الرئيس السيسي تمتلك رؤية ثاقبة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

وقال المنزلاوي، في بيان له اليوم الأحد: إن الرئيس السيسي في كلمته أكد استمرار دور مصر التاريخي والمحوري في دعم ومساندة الدول الإفريقية؛ لدفع عجلة العمل الإفريقي في ما يحقق مردودًا ملموسًا من واقع احتياجات الدول والشعوب الإفريقية، ويعزز فرص التحول الأخضر، وتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية والإفريقية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف.

وأكد وكيل لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ أن رؤية الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف، واستنادًا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعّالة للأزمات والتحديات؛ وذلك في إطار مساعي الرئيس السيسي الدائمة لحشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الإفريقية والتي تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، مشيداً برؤية الرئيس السيسي التي حددت بكل وضوح المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته لتنمية القارة السمراء ودور مجموعة العشرين؛ لا سيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية مع وضع حلول مستدامة للمشكلات الهيكلية التي تواجهها الدول النامية؛ خصوصًا في ما يتعلق بتنامي إشكالية الديون وتضاؤل جدوى المعونات التنموية.

وأشاد المنزلاوي بما جاء في كلمة الرئيس السيسي حول خطورة التحدي الذي يُشكله تغير المناخ وأهمية التغلب عليه باضطلاع كل طرف بمسؤولياته وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا مما تدعو إليه مصر دائمًا في المحافل الدولية والأمم المتحدة؛ باعتبار أن الدول الإفريقية لم تكن المتسببة في مشكلة التغيرات المناخية، علاوة على أن قدراتها لا تجاري متطلبات التكيف وتمويل الأضرار الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية وهي مسؤولية تقع على عاتق الدول المتقدمة، كما أنها كشفت عن جهود مصر في تسريع وتيرة التحول الأخضر للقارة السمراء؛ إذ عرضت على العالم صوتًا موحدًا إفريقيًّا مثمرًا من خلال cop27.

وأشاد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ بتطرق الرئيس السيسي إلى جهود لاحتواء أزمة الطاقة وما تتخذه من خطوات لتصبح مصر مركزًا إقليميًّا لتجارة الطاقة، من خلال استضافة مقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة، والاستعداد لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي للتحديات الآنية، معتبراً مشاركة مصر في قمة العشرين بمثابة تقدير عالمي كبير للدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر تجاه جميع القضايا العربية والإفريقية والدولية.