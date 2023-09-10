قومي المرأة: برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري

القاهرة- أ ش أ:

أطلق مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات، اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وذلك بالتعاون مع مشروع الوكالة الأسبانية وبالشراكة مع مبادرة "براح آمن".

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة - في تصريح لها اليوم الأحد- أن فعاليات البرنامج تضمنت إجراء جلسات فردية مع السيدات للتعرف على مشاكلهن بشكل خاص وتحديد مصادر الدعم وتقييم الوضع النفسي بشكل فردي لكل سيدة، ومن ثم تقديم الدعم العاطفي لهن والدعم المعلوماتي الذي يمكنهن من التعامل مع مشكلاتهن، ومساعدتهن على التعافي بشكل أفضل.

وأوضحت أن فعاليات البرنامج تضمنت أيضا تنفيذ برامج متخصصة لأطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة عن طريق فريق من المتخصصين من المجلس القومي للمرأة في التعامل مع الأطفال.

وأكدت أن مكتب شكاوى المرأة يسعى دائماً لتقديم خدمات الدعم النفسي المتقدمة والكاملة للسيدات عن طريق التوسع في ضم جهات شريكة رائدة بالمجال النفسي، بالإضافة إلي العمل علي زيادة الشراكة المجتمعية وتكوين شبكة من الداعمين النفسيين المتخصصين لتغطية كافة الخدمات النفسية المطلوبة.

وأضافت أن مكتب شكاوى المرأة يتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة ويقوم بإحالتها لجهات الاختصاص ،والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، عن طريق الاتصال بالخط المختصر ١٥١١٥ أو المقابلة الشخصية أو عبر تطبيق الواتساب على رقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠.​