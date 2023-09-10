أحدث صور لمحطة قطارات الصعيد في بشتيل وموعد تشغيلها

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كتب- محمد نصار:

تكثف وزارة النقل جهودها للانتهاء من تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة لتكون مستعدة للافتتاح الرئاسي والتشغيل الرسمي لها.

ونشرت وزارة النقل أحدث صور للمحطة من الداخل والخارج والتي تظهر اكتمال أعمال التنفيذ بالكامل مع وصول معدلات التشطيب إلى مراحل شبه نهائية في بعض الأجزاء وانتهائها بنسبة 100% في أخرى.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد إنه من المقرر افتتاح المحطة أمام الجمهور بشكل رسمي مع بداية الشهر القادم.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن المحطة بلغت نسبة تنفيذه بالكامل أكثر من 99% ويتم حاليا تكثيف الأعمال للانتهاء من النسبة الباقية وتجهيز المحطة وفرش المكاتب لتكون جاهزة للافتتاح في أقرب وقت.

ويقام مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 ويتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضي يحتوي على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة ‏بالإضافة إلى 28 شباك تذاكر ودورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

كما تشتمل على 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور، و2 نفق سيارات ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة وكذلك جاهزية أرصفة المحطة المختلفة.

ويشتمل المبنى أيضا على 6 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و4 أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، و‏سكك حوش المحطة ‏وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/ إسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحا.