وزير الأوقاف: اختبارات القبول بأكاديمية تدريب الأئمة أصعب من امتحانات الدكتوراه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الدائم بتحسين الأحوال المادية والعلمية لجميع الأئمة.

وقال وزير الأوقاف خلال فاعليات الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الـ٣٤ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يوجه بتكثيف الدورات التدريبية والتثقيفية للأئمة ومنح حوافز للمتميزين منها، مشيرًا إلى أن وزراة الجهة الوحيدة التي تعطي حافزين للمتيزين "الماجستير والدكتوراه من الموارد الذاتية والخدمة المدنية".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه تم الاتفاق مع ١٨ جامعة على مستوى الجمهورية لمنح الماجستير والدكتوراه بالمجان، لافتا إلى أن أكاديمية تدريب الائمة والدعاة تعقد اختبارات للراغبين في الحصول على دورات تدريبية أصعب من اختبارات الدكتوراه.

وأبدى وزير الأوقاف الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية البحرية لمنح درجتي الماجتسير والدكتوراه للأئمة على أن تتحمل نصف التكلفة وتتحمل الأكاديمية النصف الآخر، وهو ما وافق عليه رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار.