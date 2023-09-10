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الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر.. نقابة الصحفيين تستضيف اللواء سمير فرج مساء اليوم

11:52 ص الأحد 10 سبتمبر 2023

نقابة الصحفيين

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كتب- إسلام لطفي:

تُحيي لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، حيث تستضيف المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج في لقاء مفتوح اليوم الأحد، عن "الأمن القومي المصري والعربي بعد مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر".

ويعقد اللقاء في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث بمبنى النقابة.

وصرح حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بأن اللقاء يشهد عرضًا لرؤية اللواء سمير فرج حول تداعيات الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية، التى تلت حرب أكتوبر حتى الآن، وألقت بظلالها على المنطقة، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة عن الأمن القومى المصرى والعربى فى الوقت الراهن، ثم طرح رؤية مستقبلية لهذا الملف.

وعقب طرح رؤيته، يطلق اللواء فرج حوارًا مفتوحًا مع الحضور حول ما طرحه ومناقشته.

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