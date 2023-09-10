كان له دور كبير معنا.. مساعد وزير الصحة يوجه الشكر للدكتور الراحل ياسر عبدالقادر

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- محمود بكار:

حرص الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، على توجيه الشكر إلى اسم الدكتور الراحل ياسر عبدالقادر، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، وأحد رواد علاج الأورام في مصر والشرق الأوسط، ورئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لعلاج الأورام السرطانية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات تدشين المبادرة الرئاسية لـ"الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية"، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إضافة لافتتاح أول معمل متكامل متخصص في التحاليل الباثولوجية والجينية للكشف المبكر عن الأورام، بمبنى المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض CDC.

وقال حساني إن "عبدالقادر كان رئيسا للجنة العلمية لمبادرة الأورام السرطانية، كما شارك معنا في مبادرات فحوصات الزواج، وكان له دور في رسم السياسة العامة للمبادرة ووضع بروتوكولات علمية للعلاج".

وتوفى الدكتور ياسر عبد القادر منتصف يوليو الماضي.