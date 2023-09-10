25‎% تخفيضا.. مصر للطيران تطرح أحدث عروضها الترويجية للسفر

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن طرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال تخفيض يصل إلى 25% على تذاكر السفر المصدرة، والتي تبدأ من داخل مصر إلى نقاط شبكة الشركة الدولية في حال قيام المسافرين بشراء التذاكر من 10 سبتمبر وحتي 30 سبتمبر الحالي، على أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر المقبل.

وطرحت الشركة تخفيضا 50% على فرق سعر تعلية الدرجة من تذاكر الدرجة السياحية المصدرة قبل 10 سبتمبر إلى درجة رجال الأعمال، والتي يبدأ خط سيرها من الجمهورية إلى نقاط شبكة الشركة في حال قيام المسافرين بتعلية درجة تذاكر السفر في الفترة من 10 سبتمبر حتي 30 سبتمبر الحالي على أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر المقبل.

وقالت الشركة: يمكن للمسافرين الإطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها من خلال زيارة الموقع الإلكترونى www.egyptair.com أو الإتصال بخدمة العملاء علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر.​