أمطار رعدية ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ 6 أيام بداية من الأحد ١٠ سبتمبر، إلى الجمعة ١٥ سبتمبر، على جميع أنحاء البلاد.

طقس الأحد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد حالة الطقس غدًا شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

أيضا تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الاثنين

تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الغربية السلوم مطروح على فترات متقطعة، وتنشط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يومي الثلاثاء والأربعاء

توقعت الهيئة أن تسقط أمطارا خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس يومي الخميس والجمعة..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.