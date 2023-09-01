رئيس دار الأوبرا يكشف عدد زوار مهرجان القلعة في أسبوعه الأول

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قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن عدد زوار مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بلغ أكثر من 25 ألف زائر خلال الأسبوع الأول من المهرجان، الذي انطلق الجمعة الماضية بحضور الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وثمن "داغر"، الإقبال الجماهيري على حفلات المهرجان خاصة من الشباب، والأسر المصرية، مؤكدًا الأهمية التي توليها وزارة الثقافة لهذا الحدث الثقافي الهام الذي ينقل حفلات دار الأوبرا وفنونها الراقية إلى الجمهور خارج أسوار الأوبرا وبأسعار تناسب جميع المواطنين.

وأوضح أن الفعاليات تشهد هذا العام مشاركات لعدد من الفنانين المصريين والعرب للمرة الأولى، إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات، مشيرًا إلى أن المهرجان يتضمن 45 حفلًا، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه لاستقبال الجمهور.

وأضاف أنه تم وضع 5000 مقعد للجمهور إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور، مؤكدًا أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة وأحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى.