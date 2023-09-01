"مش هتكلفك".. أرخص الأماكن لقضاء آخر شهر في الإجازة الصيفية



كتب- محمد أبو بكر:

يبحث العديد من المواطنون عن الاستمتاع بآخر شهر في الإجازة الصيفية بعد عام كامل من العمل أو الدراسة، بأسعار معقولة وفي أماكن مميزة.

ويرصد "مصراوي" أرخص 5 أماكن لقضاء آخر شهر في الإجازة الصيفية، كالتالي:-

الإسكندرية

تعتبر الإسكندرية من ضمن أرخص الأماكن التي يمكن قضاء آخر شهر في الإجازة الصيفية بها، إذ تتميز بجمالها ووجود الشواطئ والمناظر الخلابة بها، فهي عروس البحر المتوسط.

وتتميز بوجود الفنادق والغرف متوسطة السعر، ويتواجد لها عروضاً متعددة حسب الأشخاص والبرنامج، ومدة الإجازة.

مرسي مطروح

من المناطق التي تتميز بشواطئ تُعد الأجمل في العالم، وتتنوع المناظر والأماكن الخلابة بها، إلى جانب أسعار مناسبة فيما يتعلق بالغرف والفنادق، فهي اختيار مميز إذا كُنت تبحث عن أفضل مكان رخيص لقضاء إجازتك.

مدينة ذهب

تُعد مدينة دهب من أفضل الأفكار التي يمكن طرحها بشان الأماكن الرخيصة لقضاء آخر شهر بالعطلة الصيفية، إذ تتميز كذلك بوجود أسعار متعددة للإقامة ومناسبة، وبها العديد من الانشطة التي يمكن ممارستها سواء على المستوي الفردي او العائلي.

العين السخنة

إحدي الأماكن الواقعة على ساحل البحر الأحمر بمحافظة السويس، وواحدة من أكثر الأماكن هدوء والتي يمكن الاسترخاء وقضاء إجازة العطلة الصيفية بها، وتتواجد بها مُختلف أنواع المرافق.

شرم الشيخ

تُعد إحدي الأفكار المميزة التي يمكن قضاء الإجازة الصيفية بها، لوجود العديد من الفنادق بأسعار مميزة تُناسب كل الأطياف، إلى جانب شواطئها المميزة، والأنشطة المتنوعة بها.