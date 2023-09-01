غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل ملتقى "أولادنا" السابع



كتب- محمد شاكر:

تعقد مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا".



وذلك فى السادسة والنصف مساء يوم غد السبت الموافق 2 سبتمبر بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلو الجهات الداعمة.



يقام الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئیس الجمهورية، ويحمل عنوان "الحياة حلوة" خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٩ سبتمبر المقبل بالدمج مع مهرجان الفنون، بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات.



يشهد المؤتمر كوكبة من الإعلاميين ونخبة من القنوات التليفزيونية المصرية والعربية والدولية والشبكات الإذاعية.



وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبد القادر التي أكدت أن هذه الدورة تشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تتم مشاركة الفرق الفنية - الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثالث على التوالي.



وأشارت عبدالقادر إلى أن الملتقى يساهم بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب بين أفراد المجتمع وكذلك دعم العمل الخيري والتشجيع عليه من خلال الدمج بين اولادنا وعدد من الفرق الدولية المشاركه، وكذلك يساهم في الدور الترويجي للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.