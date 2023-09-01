وزير السياحة يلتقي مجموعة من السائحين خلال افتتاح مواقع أثرية

كتب- محمد أبو بكر:

التقى أحمد عيسي، وزير السياحة، بعدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال زيارتهم لمجمع الأديان بها، والذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه، خلال خلال مشاركته اليوم في افتتاح عدد من المواقع الأثرية بمنطقة مصر القديمة، بعد الانتهاء من مشروعات ترميمها وصيانتها.

ورحب الوزير بهم معرباً عن تمنياته لهم بزيارة ممتعة وتجربة سياحية متميزة في مصر، مؤكدًا على أن مصر ترحب بكافة ضيوفها من مختلف دول العالم.

كما استعرض خلال حديثه تميز المقصد السياحي المصري بالعديد من الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية التي يمكن الاستمتاع بها خلال الزيارة الواحدة، وأعرب عن تمنياته بأن يقوموا بنقل تجربتهم خلال زيارتهم لمصر لأصدقائهم وعائلاتهم وتشجيعهم على زيارتها.

من جانبهم، أعرب هؤلاء السائحين عن استمتاعهم بزيارة مصر بالمواقع السياحية والأثرية بها ولاسيما زيارته أمس لمنطقة آثار أهرامات الجيزة واستكمالها اليوم لزيارة باقي معالم القاهرة الثقافية، مشيرين إلى رغبتهم في زيارة مصر مرة أخرى العام المقبل وخاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد افتتح، برج مأخذ سور مجري العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي بعد الانتهاء من مشروع ترميمها، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.​