فتح باب الاشتراك في جائزة فاروق حسنى للفنون بالدورة الخامسة لعام 2024

كتب- محمد شاكر:

أعلنت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، اليوم الجمعة، الأول من سبتمبر فتح باب الاشتراك فى جوائز الفنون الدورة الخامسة لعام 2024 فى أفرع "التصوير "الرسم" – العمارة – النحت – النقد الفنى التشكيلى – التصوير الفوتوغرافى"، وتتلقى المؤسسة طلبات الاشتراك للجوائز من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للمؤسسة.



جائزة التصوير (الرسم) – 2024

تُقبل المشاركات فى مسابقة التصوير (الرسم) بدءً من الساعة (00:01) بتاريخ الأول من سبتمبر 2023 وحتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من نوفمبر 2023 بتوقيت جمهورية مصر العربية. لن تقبل أية مشاركات يتم تقديمها بعد الوقت المحدّد.



جائزة النحت – 2024

تُقبل المشاركات في مسابقة النحت بدءً من الساعة (00:01) بتاريخ الأول من سبتمبر 2023 وحتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من ديسمبر 2023 بتوقيت جمهورية مصر العربية، لن تقبل أى مشاركات يتم تقديمها بعد الوقت المحدّد.



جائزة النقد الفنى التشكيلى – 2024

تُقبل المشاركات في مسابقة النقد الفني التشكيلي بدءً من الساعة (00:01) بتاريخ الأول من سبتمبر 2023 وحتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من نوفمبر 2023 بتوقيت جمهورية مصر العربية، لن تقبل أى مشاركات يتم تقديمها بعد الوقت المحدّد.



جائزة العمارة – 2024

تُقبل المشاركات في مسابقة العمارة بدءً من الساعة (00:01) بتاريخ الأول من سبتمبر 2023 وحتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من يناير 2024 بتوقيت جمهورية مصر العربية (GMT +2)، لن تقبل أى مشاركات يتم تقديمها بعد الوقت المحدّد.



جائزة التصوير الفوتوغرافى – 2024

تُقبل المشاركات في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بدءً من الساعة (00:01) بتاريخ الأول من سبتمبر 2023 وحتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من نوفمبر 2023 بتوقيت جمهورية مصر العربية (GMT +2).



الجوائز

قيمة جوائز المسابقة 100 ألف جنيه (فقط مائة ألف جنيه مصري فقط لا غير) يحصل الفائز الأول على مبلغ قدره 50.000ج.م (فقط خمسون ألف جنيه مصري لا غير) ودرع التكريم، والفائز الثاني على مبلغ قدره 30.000ج.م (فقط ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) والفائز الثالث على مبلغ قدره 20.000ج.م (فقط عشرون ألف جنيه مصري لا غير) .

تقيّم لجنة التحكيم التي تعيّنها "المؤسسة" الأعمال الفنية وتُحدّد الفائز منها