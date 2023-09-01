إعلان

BBC

إعادة تأهيل واستخدام المبانى التاريخية ببيت المعمار

06:24 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

بيت المعمار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر:
يقيم بيت المعمار المصرى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الخامسة مساء السبت 2 سبتمبر، ندوة بعنوان "إعادة تأهيل وإستخدام المبانى التاريخية"، بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، ومؤسسة التراث والثقافة والفنون.

تستضيف الندوة الدكتور علي طه عمر مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالى المصرى للترميم والأثار، د. حسام الدين إسماعيل أستاذ العمارة الإسلامية بجامعة عين شمس و مؤسسة التراث والثقافة والفنون، د. محمد على زينهم رئيس مجلس إدارة الحمعية العربية للحضارة والفنون والإسلامية ومنسق لجنة العمارة والفنون فى الجامعات الأعضاء برابطة الجامعات الإسلامية.

ويدور الحديث حول إعادة تأهيل واستخدام المباني التاريخية كأحد أهم أساليب الحفاظ عليها من الناحية الاقتصادية وخاصة فى الدول الناميه التى تعانى من نقص الخدمات الثقافية والإجتماعية، فإعادة استخدام المباني التاريخية يعزز من حيويتها ويمنع تدهور حالتها.

كما يناقش الضيوف كيفية إجراء تعديلات وتغييرات تتناسب مع احتياجات الاستخدام الجديدة ومتوافقة مع البيئة والعصر، وتحتفظ في الوقت ذاته بالشكل الخارجي والعناصر المعمارية والفنية للمبنى التاريخي، للحفاظ على قيمته الثقافية، والفنية، والتاريخية، يدير الندوة إسلام الحسيني الباحث بكلية الآثار.

سوق مصراوى

بيت المعمار تأهيل المباني التاريخية صندوق التنمية الثقافية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فتح باب الاشتراك في جائزة فاروق حسنى للفنون بالدورة الخامسة لعام 2024
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| وكالة أنباء الشرق الأوسط: قضاء زامبيا يقرر إطلاق سراح المصريين المحتجزين فى قضية "الطائرة"