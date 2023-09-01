إعادة تأهيل واستخدام المبانى التاريخية ببيت المعمار

كتب- محمد شاكر:

يقيم بيت المعمار المصرى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الخامسة مساء السبت 2 سبتمبر، ندوة بعنوان "إعادة تأهيل وإستخدام المبانى التاريخية"، بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، ومؤسسة التراث والثقافة والفنون.



تستضيف الندوة الدكتور علي طه عمر مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالى المصرى للترميم والأثار، د. حسام الدين إسماعيل أستاذ العمارة الإسلامية بجامعة عين شمس و مؤسسة التراث والثقافة والفنون، د. محمد على زينهم رئيس مجلس إدارة الحمعية العربية للحضارة والفنون والإسلامية ومنسق لجنة العمارة والفنون فى الجامعات الأعضاء برابطة الجامعات الإسلامية.



ويدور الحديث حول إعادة تأهيل واستخدام المباني التاريخية كأحد أهم أساليب الحفاظ عليها من الناحية الاقتصادية وخاصة فى الدول الناميه التى تعانى من نقص الخدمات الثقافية والإجتماعية، فإعادة استخدام المباني التاريخية يعزز من حيويتها ويمنع تدهور حالتها.



كما يناقش الضيوف كيفية إجراء تعديلات وتغييرات تتناسب مع احتياجات الاستخدام الجديدة ومتوافقة مع البيئة والعصر، وتحتفظ في الوقت ذاته بالشكل الخارجي والعناصر المعمارية والفنية للمبنى التاريخي، للحفاظ على قيمته الثقافية، والفنية، والتاريخية، يدير الندوة إسلام الحسيني الباحث بكلية الآثار.